中職》受傷無法登場 郭嚴文隨隊當第26人過乾癮
2017/02/10 15:22
郭嚴文擔任餵球投手。（記者陳志曲攝）
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕因為連續2年開刀，郭嚴文沒能在「亞洲門戶交流賽」上場，今年比去年好的是，起碼隨隊來石垣島，當「第25+1人」過過乾癮。
郭嚴文指出，去年2月開刀治療左膝與右手肘，石垣島連來都沒來，今年2月雖是左肩關節唇的術後復健，至少攻守的平常動作都能做，決定隨隊前來。
「去年沒來，覺得很可惜，反正現在留在台灣也是做復健，就跟著大家來看看，感受一下交流賽氣氛。」他說。
郭嚴文表示，只要是瞬間加速或加力的動作，目前都還不能做，守備只能正手接球，反手還不行，太強的球也不能擋。
Lamigo桃猿隊抵達石垣島後，立即前往球場練習。（記者陳志曲攝）
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