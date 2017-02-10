中職》林樺慶連2年扛先發 跪求「別再被球打到」

Lamigo桃猿隊林樺慶（中）進行投手守備練習。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕林樺慶連續2年參加「亞洲門戶交流賽」，角色從去年第2戰先發升格為今年第1場先發，他只有1個願望：不要再被球打到了！

林樺慶去年在第2戰，被羅德岡田幸文擊出的強襲球擊中腹部，一度倒地不起，忍痛投完2局就退場，「我還記得他的名字，是叫岡田的老將，今年希望不要再被打到了。」他說。

林樺慶加入猿隊後一直備受期待，球團希望成為本土王牌，但到去年都還沒能站穩一軍，他表示，可能是自己的要求較高，反而變成壓力，請教很多學長包括「鋒哥」陳金鋒，自認收穫很多。

「鋒哥跟我說，比賽是結果論，你把自己該做的做好，就好了。」他說。

林樺慶明天預計投80至100球，目標是投滿5局，最好能投完6局，「我們只帶10個投手來，我是第1個上去投的，會拿出該有的態度、精神與球技，希望多吃局數，幫球隊拿下勝利。」他說。

Lamigo桃猿隊林樺慶擔任首戰先發。（記者陳志曲攝）