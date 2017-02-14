網球》情人節轉換心情 謝淑薇公開放閃

〔體育中心／綜合報導〕今天是西洋情人節，網球女單球星謝淑薇今天也在臉書上放閃，祝球迷情人節快樂。

謝淑薇貼出一張與外國男子的合照，2人互動親暱，還寫下：「人生簡簡單單就是最好的幸福 情人節快樂 #中華航空上前往幸福的旅程」等字句，許多球迷也在下方留言獻上祝福，盼2人幸福快樂。