網球》情人節轉換心情 謝淑薇公開放閃

2017/02/14 11:02

〔體育中心／綜合報導〕今天是西洋情人節，網球女單球星謝淑薇今天也在臉書上放閃，祝球迷情人節快樂。

謝淑薇貼出一張與外國男子的合照，2人互動親暱，還寫下：「人生簡簡單單就是最好的幸福　情人節快樂　#中華航空上前往幸福的旅程」等字句，許多球迷也在下方留言獻上祝福，盼2人幸福快樂。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.