NBA》詹皇聖旨有在聽 騎士將續約板凳暴徒

〔體育中心／綜合報導〕昨天騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）開金口，向球團喊話留下新同學D.威廉斯（Derrick Williams），今天騎士給予正面回應，據ESPN記者Dave McMenamin透露，騎士準備提供D.威廉斯第2份10天短約。

來到騎士後，D.威廉斯出賽2場表現亮眼，替補平均能有9.5分的貢獻，而騎士在「鳥人」安德森（Chris Andersen）被交易後，D.威廉斯的替補重要性就更顯得重要。

根據NBA勞資協議，球員在獲得第2份10天短約後，球團必須選擇是否執行整季的保障合約，或讓球員再度成為自由球員。

D.威廉斯將獲得第2份合約。（美聯社）