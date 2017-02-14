NBA》新拓荒者救世主？潛力長人最快週四出賽

諾基奇昨被金塊交易至拓荒者。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕長人諾基奇（Jusuf Nurkic）昨被金塊交易到拓荒者，今天就隨隊來到波特蘭，這名22歲的三年級生也做好到新球隊報到上班的準備，「不論教練決定我先發還是替補都可以，這是我完美的地方，他們需要我、我也需要他們。」

拓荒者昨以中鋒小普朗利（Mason Plumlee）和明年二輪選秀權換來諾基奇和今年首輪選秀權，今天諾基奇來到新球隊，雖然與老鷹一戰沒能出賽，受訪時他也信心滿滿，「雖然我還需要一點時間適應這裡，這是一定的，但我已做好準備工作、贏球，我想幫助球隊。」

諾基奇直到14歲才接觸籃球，開季金塊原打算將諾基奇和約基奇（Nikola Jokic）雙雙擺進先發，但諾基奇平均僅獲得少於18分鐘的上場機會，生涯最高分出現在去年10月26日對鵜鶘一戰拿下23分，5天後出戰暴龍抓下單場18籃板。

拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）對新加入的諾基奇讚許有加，「他是位很棒的年輕球員，他在金塊雖然不是主要球員，還是打出幾場佳作，他有很好的身手，也有掌握籃板的能力，而且他才22歲，多的是進步空間，所以我很期待他加入我們、磨合之後要怎麼打。」史托茲也說，希望在台灣時間週四對爵士的比賽就讓諾基奇上場。