SBL》勇士延長賽險勝金酒 保住衝擊龍頭機會

富邦仍有機會衝擊例行賽第一的寶座。（記者陳志曲攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕仍有希望爭取以第1名進入季後賽的富邦勇士，今面對金酒挑戰，雖然丟掉最多領先16分的優勢，讓戰局進入拉長，最終延長賽仍以88：86收下勝利，保住衝擊例行賽龍頭機會。

SBL例行賽每隊共需打30場比賽，賽前16勝11敗位居第三的勇士，與暫居第二的台啤僅有1場勝差，與19勝8敗的達欣有3場勝差，不過勇士先前4次例行賽對達欣勝負各半，仍有機會拉尾盤一舉衝上龍頭。

勇士此役面對金酒沒客氣，儘管首節僅已21：17小幅領先，之後逐漸拉開差距，第三節終了時，已經取得13分優勢。

不過金酒靠著王泰傑當「第四節先生」單節轟15分追到1分差，哨響前2.8秒林韋翰更上籃得手，一舉將比數以76：76扳平拉長戰局。

雙方延長賽互有勝負，不過勇士陳孝榮最後21.84秒在籃下擺進關鍵兩分，率隊以88：86佔上風，之後金酒洋將菲爾普斯的壓哨投籃也被歐布萊恩封阻，就此收下勝利。

宋宇軒攻下全場最高的24分。（記者陳志曲攝）