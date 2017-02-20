經典賽》舉布條又被逮 中年男大吼：台灣獨立建國（影音）
2017/02/20 20:00
〔體育中心／綜合報導〕為備戰經典賽，台灣隊今天晚間在台中洲際棒球場與「紅色閃電」古巴隊交手，但比賽場邊卻又發生球迷遭工作人員架走的插曲，引人注意。
臉書粉絲團《台灣就是台灣》稍早分享一段直播影片，畫面中一名中年男子因持「台灣就是台灣」的標語進場看球遭警察、工作人員關切，雙方溝通未果後發生言語衝突，男子在觀眾席上與警察追跑，口中還不斷大喊「台灣獨立」口號，被制伏後他仍唸唸有詞不斷嚷著「台灣要獨立建國」，這段差曲約持續5分鐘，不少觀眾都受到影響在一旁圍觀並拍攝。
相關新聞
- 經典賽》陳冠宇狀況優！首戰古巴繳3局無失分好投
- 經典賽》前隊友相見歡！戴斯潘讚陳冠宇：永遠在微笑
- 經典賽》台古熱身賽第2戰 潘威倫先發登板
- 許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次
- 經典賽》哪裡需要我都行！馬查多春訓勤練游擊
推薦新聞
-
經典賽》舉布條又被逮 中年男大吼：台灣獨立建國（影音）2017/02/20 20:00
-
MLB》季後賽砲轟邦賈納 阿里耶塔歸功助理打教2017/02/20 19:59
-
經典賽》前隊友相見歡！戴斯潘讚陳冠宇：永遠在微笑2017/02/20 19:13
-
許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次2017/02/20 18:19
-
棒球》照付何紹彬薪水 崇越勉：讓台灣棒球更好2017/02/20 17:17