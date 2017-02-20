經典賽》舉布條又被逮 中年男大吼：台灣獨立建國（影音）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰經典賽，台灣隊今天晚間在台中洲際棒球場與「紅色閃電」古巴隊交手，但比賽場邊卻又發生球迷遭工作人員架走的插曲，引人注意。

臉書粉絲團《台灣就是台灣》稍早分享一段直播影片，畫面中一名中年男子因持「台灣就是台灣」的標語進場看球遭警察、工作人員關切，雙方溝通未果後發生言語衝突，男子在觀眾席上與警察追跑，口中還不斷大喊「台灣獨立」口號，被制伏後他仍唸唸有詞不斷嚷著「台灣要獨立建國」，這段差曲約持續5分鐘，不少觀眾都受到影響在一旁圍觀並拍攝。