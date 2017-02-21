經典賽》3局31球超省 倪福德抗古繳佳作

倪福德。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣備戰經典賽，昨起和古巴進行2場熱身賽，今晚先發投手潘威倫雖在首局即丟失2分，不過接替登板的倪福德卻繳出佳作，台灣隊也在第6局吃下3分大局，4：2擊敗古巴。

台灣隊今預計由潘威倫、倪福德組成雙先發，然而潘威倫在首局即遭到古巴3支安打狙擊失2分，雖然第2局回穩繳出三上三下，但台灣隊一開賽就陷入落後，第3局起啟用第2任投手倪福德，倪福德在接手的第1局只用了9球，讓古巴三上三下，之後2局他延續準心，僅用31球吃下3局，還送出3張老K，只被敲1支安打無失分。

前5局苦吞鴨蛋，台灣隊在6上古巴換投後甦醒，胡金龍一支帶有2分打點的二壘安打，一舉將比數追平，他也靠著隊友推進跑回超前分。8上蔣智賢再度敲安領攻勢，並靠著林益全滾地球追加分數，終場4：2收下勝利。

結束與古巴熱身賽，台灣隊將在2月23日前往日本神戶移訓，屆時也將進行3場熱身賽，接著3月1日前往首爾。