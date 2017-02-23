NBA》76人伊利亞索瓦改當老鷹 2年被交易5次
2017/02/23 09:55
伊利亞索瓦。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕根據美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，76人以土耳其大前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova），與老鷹隊換來史畢特（Tiago Splitter），以及兩個第二輪選秀籤。這代表伊利亞索瓦近兩年來換了五支球隊。
伊利亞索瓦季初還待在雷霆，但在去年11月初就被交易至76人，他本季在76人出賽53場，場均繳出14.8分、5.9籃板；史畢特本季因傷還沒有上場比賽，上季他在老鷹出賽36場，繳出場均5.6分、3.3籃板。
伊利亞索瓦自從2015年後就有5次被球隊交易，首先是2015年6月11日，伊利亞索瓦被公鹿交易至活塞，接著2016年2月被活塞交易至魔術，之後同年6月23日被交易至雷霆，11月1日又被雷霆交易至費城人，如今伊利亞索瓦再度被交易至老鷹。
史畢特。（資料照，法新社）
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