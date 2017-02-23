經典賽》「古巴球員想法有點古怪」詹子賢敲致勝安
2017/02/23 22:20
詹子賢敲出致勝安打。（記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕今天熱身賽中信兄弟以3:1擊敗古巴，兄弟總教練史耐德說，「這一場比賽我們打得像一個團隊，投打守都表現不錯，年輕球員面對這樣高張力的對手，只要習慣了，往後他們比賽就會處之泰然，發揮得更好。」
前6局打完雙方戰成0:0平手，7局下古巴從鄭錡鴻手中打下1分，9局上蘇緯達和曾陶鎔先後獲得保送，再靠暴投進佔二三壘，詹子賢適時敲出2分打點一壘安打反超前，接著陳文杰和吳東融敲安再添1分，最終2分差贏球。
敲出勝利打點安打的詹子賢表示，這是他第一次對古巴，很久沒對這麼強的投手，前幾次打擊放過喜歡的球，一直找不到擊球節奏，第9局對方投手（莫伊內歐）2好球後，1顆失投2縫線速球，剛好被他掌握到。
詹子賢笑說，古巴球員想法「有點古怪」，例如打者會突然短打，同一個投手投球踩的步伐角度也不太一樣。林煜清後援2局未失分，拿下勝投。
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