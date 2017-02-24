NBA》交易話題夯 杜蘭特退休也想當GM
2017/02/24 22:49
杜蘭特。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA近期討論度最熱議的話題，無非是今日球員交易截止日。勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）在受訪時提到，自己近期對於交易傳聞和後續發展頗感興趣，甚至談到在退役後希望能成為球隊經理。
杜蘭特表示，退休後「我想成為球隊經理，擁有自己的團隊、並讓它保持運作，」他提到自己近期特別關注交易截止日前的各種傳聞，「我期待這些傳聞的發展，觀察哪些交易會發生在這些球隊。試著去理解它的來龍去脈很有趣，特別是對一個了解這個行業的人來說。」
杜蘭特還談到，自己目前正在研究新的勞資協議，「很顯然地，這些內容影響到我和其他球員，就像我說的，我想更了解籃球這個商業，我嘗試讓這些變得簡單有趣，我也知道這會是一個大商機。」
杜蘭特在本季加盟金州勇士，第2年可以行使球員選擇權，他未來的動向也一直是媒體與粉絲熱議的話題。
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