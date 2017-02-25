高中木棒聯賽》南英擊敗鶯歌晉4 明和平鎮交手
2017/02/25 16:35
南英郭天信。（學生棒聯提供）
〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中棒球聯賽木棒組8強最後一戰，南英商工面對鶯歌工商，南英首局就展現氣勢攻下3分，終場7：4擊敗鶯歌工商，晉級4強，明天將和平鎮高中交手。
南英開路先鋒郭天信表現亮眼，首局就擊出三壘安打，幫助球隊開啟攻勢，單場也有3支安打表現。郭天信說，這次鶯歌推出的投手和預賽相同，他們也針對對方投球習性有所準備，至於自己的角色就是上壘，能有上壘機會，球隊就有更大機會得分。
南英明天要迎戰強敵平鎮，總教練何信賢說，這屆還沒有和平鎮交手過，一場比賽難說輸贏，會全力以赴。
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