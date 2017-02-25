中職》蘇智傑3分砲 統一獅熱身賽擊敗江蘇

蘇智傑敲出熱身賽首轟。（球團提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅隊今和江蘇駿馬進行熱身賽，由林其緯先發，這是他熱身賽第2次先發，主投4局僅被敲3安失1分，獅隊在蘇智傑3分砲領銜下，以11：3擊敗江蘇駿馬，下週將在高雄參加港都盃台韓職棒交流賽。

將目標設在延長投球局數，林其緯今天好表現獲得教練團肯定，他說：「今年調整狀況比去年好多了，維持好的步調及方法持續調整，接下來就是提升自己的臨場狀況表現和穩定，才能延長自己的投球局數，無輪球季開打擔任哪一個角色，做好自己的角色，才能靠著隊友一起努力拿下勝利。」

林其緯先發4局失1分。（球團提供）

除了林其緯，賴泊凱、蔡萬霖、林航、邱浩鈞接力投球，其中賴泊凱及林航控球不盡理想，均有失分，蔡萬霖及邱浩鈞則表現中規中矩，各投一局未失分。打線火力以郭阜林、蘇智傑最亮眼，郭阜林單場2安，蘇智傑轟出3分打點出場外的超大號全壘打，春訓熱身賽首轟出爐。

郭阜林單場2安。（球團提供）