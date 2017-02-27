MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
2017/02/27 07:54
〔體育中心／綜合報導〕美國二刀流的17歲天才高中生格林尼（Hunter Greene）是今夏大聯盟各隊的選秀頭號目標，他今天在高中聯賽的開季初登場展現強投豪打實力，先發主投5局飆出7次三振，打擊上也有4支2，包含一發關鍵的滿貫彈。
棒球美國雜誌日前將他評為今年選秀會上排名第1的新秀，更拿他來與大谷翔平比較，認為格林尼的表現要比17歲的大谷還要優秀。
格林尼就讀洛杉磯謝爾曼奧克斯的聖母高中，高一時繳出4成19打擊率、5轟與18支長打的恐怖成績，季後還在全美高中全壘打大賽中稱霸，此外他投球還能飆出100英哩的極速，已被許多球探列為今夏選秀的頭號目標，不過他本人則表示高中畢業後將先到棒球名校UCLA就讀。
格林尼是今夏選秀大熱門。（取自網路）
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