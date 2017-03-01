經典賽》8強賽球場淹大水 球員休息室不見了
2017/03/01 18:03
沛可球場淹大水。（取自推特）
〔記者陳人齊／綜合報導〕教士隊主場沛可球場是今年經典賽八強的預定場地，但一向給人陽光普照形象的南加州最近卻受到暴雨困擾，讓沛可球場大淹水，現場猶如天然游泳池。
南加州最近受到5年來最大暴雨威脅，位於聖地牙哥的沛可球場也難以倖免，今天有人將球場照片貼到社群媒體，現場汪洋一片，幾乎看不到球場與休息室。
不過教士隊正在溫暖的亞利桑那春訓，不受風雨影響，球團表示，由於雨勢過大已超過排水系統的負荷，才會造成球場淹大水，所幸目前球場還未種植草皮，算是不幸中的大幸。
經典賽八強將在3/14日開打，屆時C組與D組晉級的球隊將在沛可球場爭取4強門票。
相關新聞
- 經典賽》大聯盟124勝名投 馬奇斯確定不會對台先發
- 經典賽》和郭總一樣 韓教頭金寅植最擔心投手戰力
- 經典賽》大師兄第3度征戰 最難忘2013年惜敗日本
- 經典賽》誰是台灣隊key man？ 郭總點名大師兄
- 經典賽》預售票熱銷逾13000張 台韓戰可望爆滿
推薦新聞
-
台日對抗賽Live》鄭凱文狀況回穩 日本隊1分領先中職2017/03/01 18:47
-
UFA》陳瑞杰梅開二度 率北市大力退輔大奪冠2017/03/01 18:30
-
NBA》勇士完蛋？杜蘭特傷勢嚴重 缺陣恐達數月2017/03/01 17:08
-
NBA》杜蘭特膝傷 勇士恐棄卡德隆改簽巴恩斯2017/03/01 15:18
-
經典賽》大聯盟124勝名投 馬奇斯確定不會對台先發2017/03/01 15:09