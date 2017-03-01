經典賽》8強賽球場淹大水 球員休息室不見了

沛可球場淹大水。（取自推特）

〔記者陳人齊／綜合報導〕教士隊主場沛可球場是今年經典賽八強的預定場地，但一向給人陽光普照形象的南加州最近卻受到暴雨困擾，讓沛可球場大淹水，現場猶如天然游泳池。

南加州最近受到5年來最大暴雨威脅，位於聖地牙哥的沛可球場也難以倖免，今天有人將球場照片貼到社群媒體，現場汪洋一片，幾乎看不到球場與休息室。

不過教士隊正在溫暖的亞利桑那春訓，不受風雨影響，球團表示，由於雨勢過大已超過排水系統的負荷，才會造成球場淹大水，所幸目前球場還未種植草皮，算是不幸中的大幸。

經典賽八強將在3/14日開打，屆時C組與D組晉級的球隊將在沛可球場爭取4強門票。