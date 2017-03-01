台日對抗賽》恰恰2失誤全隊最多 中職共丟4分冤枉分

彭政閔今天打擊未發揮，還發生2次失誤。（特派記者林正堃攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕台日職棒對抗賽今天進行第2戰，相較於昨天只有1次守備失誤，中職聯隊今天一口氣發生3次失誤，其中鎮守一壘的38歲老將彭政閔就發生2次。

三局上彭政閔在1出局後發生失誤，讓秋山翔吾上壘，接著日本隊敲出安打攻戰得點圈，所幸艾迪頓穩穩抓下2出局未釀失分，但5局彭政閔在一二壘有人的情況下發生失誤，提前起跑的秋山翔吾回本壘得分，三壘上的坂本勇人則靠中田翔的高飛犧牲打回壘拿下第3分。

中職聯隊今天共發生3次失誤，雖然目前以1：9大幅落後，但僅有5分為投手的自責分。