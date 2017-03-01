35歲曹錦輝練習賽飆155公里 火球影片超震撼
2017/03/01 20:10
〔體育中心／綜合報導〕台日職棒對抗賽火熱開打，再度掀起一股棒球熱，旅美球星曹錦輝今天也在臉書上貼文，向球迷表示身手依舊，並用影片秀出火燙的投球手感。
《曹錦輝粉絲後援會》貼出表示，曹錦輝今天在綺麗珊瑚的對抗賽中飆出155公里的速球，曹錦輝投完1局後表示，「今天的直球有速度、尾勁足，有投到我想要的狀態, 蠻開心的！不過指叉球還沒達到理想狀況，能掌握的更好，會繼續加油。」
35歲的曹錦輝目前未獲大聯盟球隊合約，先與大西洋聯盟長島鴨隊簽約，盼能投出成績尋求重返大聯盟的機會。
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