NBA》老鷹想補強後場 目標鎖定卡德隆

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績排東部第5名的老鷹，打算再補強後場戰力，據《ESPN》名記者史坦恩（Marc Stein）報導，勇士放棄簽下的35歲老將卡德隆（Jose Calderon），他將成為老鷹首要補強目標。

卡德隆在2月底被湖人買斷合約釋出，勇士一開始有意網羅，但在杜蘭特（Kevin Durant）受傷後，勇士決定先與卡德隆簽約，以履行口頭協議的方式維持球隊信用及聲譽，隨後釋出卡德隆，改簽巴恩斯（Matt Barnes）。

台灣時間今天（2日）下午1點前，是本季的季後賽資格保證時間，卡德隆被釋出後仍可以與老鷹簽約，確保能在季後賽上場。

本季卡德隆為湖人出賽24場，平均上場12.2分鐘，能得到3.3分、2.1助攻，老鷹後場只有施洛德（Dennis Schroder）與迪藍尼（Malcolm Delaney）是控球後衛，因此需要補強板凳深度，為季後賽做準備。

卡德隆（右）可望加入老鷹。（資料照，美聯社）