自由車》亞錦賽U23女子組傳捷報 李佳芸摘台灣第一金
2017/03/03 09:56
李佳芸（中）摘下自由車亞錦賽U23女子組金牌（取自中華民國自由車協會臉書）
〔體育中心／綜合報導〕在巴林舉辦的亞洲自由車錦標賽U23女子組賽事昨傳出捷報，台灣好手李佳芸以2小時16分33秒驚險勝出，搶下台灣今年亞錦賽公路賽首面金牌。
今年亞洲自由車錦標賽U23女子組賽事共有22國共襄盛舉，賽程達75公里，暫況相當激烈，李佳芸與哈薩克、泰國、越南和香港等好手互相纏鬥，最後透過終判定，李佳芸以2小時16分33秒驚險奪下金牌，平均時速高達33.746公里，這除了是她個人首面亞錦賽金牌以外，也是台灣隊此次參賽的唯一一面獎牌。
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