中職》斗山、樂天做公益 捐贈比賽用球給高雄市基層球隊
2017/03/03 18:37
斗山熊部長金政均（右2）、樂天巨人總教練孫相大（左2），代表球隊捐贈堪用比賽用球，由高雄市高雄市體育處處長黃煜（中）代表接受。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕高雄市政府配合澄清湖棒球場整修完畢，於本週舉行為期1週18場的「2017港都盃跨聯盟交流賽」，受邀參加的韓職球隊斗山熊、樂天巨人各由部長金政均、總教練孫相大代表球隊，把堪用的練習用球捐贈高雄市基層球隊，由高雄市體育處處長黃煜代表接受。
連同起亞虎，3支受邀參加的韓職二軍球隊，守備練習都使用韓職比賽用球，3隊將在結束來台移地訓練返回南韓前，共篩選出16箱共4,400顆堪用練習用球，交由高雄市政府體育處提供基層球隊作為練習使用。
斗山熊部長金政均（右2）、樂天巨人總教練孫相大（左2），代表球隊捐贈堪用比賽用球，由高雄市高雄市體育處處長黃煜（中）代表接受。（記者徐正揚攝）
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