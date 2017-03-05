羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰

王子維（本報資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽球男單好手「夜市球王」王子維，今天深夜在德國公開賽四強戰遭遇第二種子、里約奧運金牌中國諶龍，兩人鏖戰三局，王子維以21：18、8：21、21：18扳倒對手，挺進冠軍戰，而隔壁球場台灣一哥周天成，以21：17、21：11直落二收拾日本的上田拓馬，將與王子維爭奪冠軍。

世界排名25的王子維面對世界第五的諶龍，王子維率先搶下首局，儘管次局草草讓出，決勝局王子維展現實力，諶龍則屢屢出現失誤，王子維最後祭出漂亮壓線球，搶下冠軍賽門票，也是生涯首度拍下奧運金牌選手，收下生涯對戰首勝。

在隔壁場地的周天成，面對日本上田拓馬，兩人過去六度交手，小天以5勝1負居上風，小天沒有漏氣直落二再過一關，連續2年闖進冠軍戰，男單冠軍賽上演「台灣內戰」，這是台灣羽壇難得一見的盛況。

周天成（本報資料照）