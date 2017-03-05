HBL》滬江正妹陳育緹末節飆分秀 率隊克服17分落後奪季軍

滬江逆轉拿下季軍。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL男、女子甲級將在今日劃下句點，女子組季軍戰由滬江高中強碰南山高中，滬江克服最多17分落後，靠著「小可愛」陳育緹第四節換身成女柯瑞，連飆4顆三分球，全場狂轟25分，率隊在延長賽80：77上演大逆轉，贏得季軍。

南山陣中無高三學姊壓陣，此次來小巨蛋不僅要學習經驗，展望明年，更希望能在下賽季再闖4強，挑戰冠軍金盃，上半場後衛吳明臻攻下13分帶領下，加上李吟娸、粘詩婕與林釵絹皆有6分進帳，力壓滬江蘇嘉嫻10分進帳與「小可愛」陳育緹9分，且主力中鋒林蝶僅2分，南山半場以33：29領先。

易籃後，南山趁勝追擊，李吟娸單節9分進帳，率隊擴大與對手的差距，以53：39領先，末節更最多領先17分，但陳育緹拒絕認輸，連飆4顆三分彈，率隊展開大反撲，單節更狂攻16分，搭配蘇嘉嫻擺進追平2分，雙方正規時間打完，72：72平手，得加班再分高低。

滬江陳育緹。（記者林正堃攝）

陳育緹全場25分、7籃板，成為球隊頭號贏球功臣，賽後更被隊友一起抬起來慶祝，主力中鋒林蝶8分、21籃板。

南山本屆傷兵不斷，從主力控球隊長黃楷媜、前任隊長溫思涵相繼因傷報銷，好在李吟娸頂替上來，她全場攻下20分，新任隊長林釵絹攻下16分，吳明臻也有16分，即便這回無緣搶下季軍，但她們下屆原班人馬將續戰HBL舞台，能是4強的大熱門。

南山吳明臻傷退只能眼睜睜看著球隊被逆轉。（記者林正堃攝）