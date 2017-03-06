經典賽》首戰古巴 日本派洋聯防禦率王打頭陣

日本石川步。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽B組明晚開打，日本首戰將遇上「紅色閃電」古巴，日本隊宣布將派出太平洋聯盟防禦率王石川步先發。

B組有日本、古巴、澳洲、中國，明天台灣時間晚上6點由日本出戰古巴。

石川步上季繳出14勝5敗，防禦率2.16，他在162.1局的投球中，被敲142支安打。他日前對上中職聯隊時，中繼3局被敲3安打、1次四死球，失掉1分，送出6次三振。

古巴隊則預計派出安泰札（Noervys Entenza）先發，他日前在熱身賽對上西武獅先發，1局被敲1支安打，2次三振，1次四死球。