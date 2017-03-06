經典賽》WBC開場儀式 「韓國柯P」開球揭序幕（圖輯）

經典賽開場。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽今正式開打，首戰由南韓出戰以色列，由擁有「韓國柯P」之稱的首爾市長朴元淳擔任開球嘉賓。

台灣隊首場賽事，將是明天上午11點對上以色列，台灣隊將由郭俊麟主投，以色列則是曾上過美職3A的投手貝克（Corey Baker）先發。

經典賽開場。（特派記者陳志曲攝）

經典賽今正式開打。（特派記者陳志曲攝）

首爾市長朴元淳開球。（特派記者陳志曲攝）

首爾市長朴元淳擔任開球嘉賓。（特派記者陳志曲攝）

高尺巨蛋。（特派記者陳志曲攝）

高尺巨蛋。（特派記者陳志曲攝）

韓國民眾逛商品區。（特派記者陳志曲攝）