經典賽》WBC開場儀式 「韓國柯P」開球揭序幕（圖輯）
2017/03/06 20:02
經典賽開場。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽今正式開打，首戰由南韓出戰以色列，由擁有「韓國柯P」之稱的首爾市長朴元淳擔任開球嘉賓。
台灣隊首場賽事，將是明天上午11點對上以色列，台灣隊將由郭俊麟主投，以色列則是曾上過美職3A的投手貝克（Corey Baker）先發。
經典賽開場。（特派記者陳志曲攝）
經典賽今正式開打。（特派記者陳志曲攝）
首爾市長朴元淳開球。（特派記者陳志曲攝）
首爾市長朴元淳擔任開球嘉賓。（特派記者陳志曲攝）
高尺巨蛋。（特派記者陳志曲攝）
高尺巨蛋。（特派記者陳志曲攝）
韓國民眾逛商品區。（特派記者陳志曲攝）
相關新聞
- 經典賽》首戰古巴 日本派洋聯防禦率王打頭陣
- 經典賽Live》徐建昌適時一擊 南韓追平以色列
- 經典賽》給地主南韓難堪 以色列包辦本屆首安首分
- 2017世界棒球經典賽轉播 中華電信槓上公視
- WBC賽程一覽 轉播、賽事資訊都看這
推薦新聞
-
經典賽》WBC開場儀式 「韓國柯P」開球揭序幕（圖輯）2017/03/06 20:02
-
籃球》「Dunk City」再現！美大學男籃後衛灌壞計時器（影音）2017/03/06 19:35
-
SBL》富邦明背水一戰 全隊觀看檢討影片達1.5小時2017/03/06 19:34
-
世大運》一掃奧運失利陰霾 陳士杰測試賽奪金2017/03/06 19:08
-
WBC賽程一覽 轉播、賽事資訊都看這2017/03/06 18:15