經典賽直擊》台灣隊全新球衣 走芝加哥小熊風

2017/03/07 10:24

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣時間今天早上11點，經典賽台灣隊首戰以色列，全隊首次穿著全新主場球衣亮相，球衣以白色為底色，兩袖為藍色，許多球員都說，「好像大聯盟芝加哥小熊的球衣喔。」

台灣隊全新球衣。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊全新球衣。（特派記者羅志朋攝）

今天有大批球迷來到高尺巨蛋為台灣隊加油。（特派記者羅志朋攝）

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