高球》前球后歐秋阿重拾球桿 只限歐秋阿比洞賽
2017/03/08 11:15
歐秋阿。（資料照，美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕墨西哥前球后歐秋阿已經許久不曾參加職業高爾夫競賽，但是今年5月的歐秋阿比洞賽，她決定重拾球桿回到昔日熟悉的戰場，僅1場限定。
歐秋阿是繼瑞典球后索倫絲坦之後，第2位獨霸世界女子職業高球界的頂尖人物。曾經在LPGA巡迴賽拿過27勝，她從2007年4月起，高居女子高爾夫世界排名第1，寫下連續158週球后的歷史紀錄，卻在生涯巔峰的2010年閃電決定退休。
過去6年來她除了經營自己的事業，同時也協助丈夫柯內薩（Andrés Conesa ，現任國際民航組織主席），並在墨舉辦LPGA賽事。只有極少數機會，她應贊助商之邀參加職業比賽，最近1次出賽是2012年的Lacoste法國女子公開賽，和她主辦的歐秋阿邀請賽。
今年歐秋阿邀請賽改成比洞賽制，賽程也從以往的11月移到5月，已經育有3名子女、35歲的歐秋阿，決定今年要參加這場比洞賽，她說：「我要打這場比賽，所以現在每週會練幾次球，但接下來我保證會天天練球，我打得還可以，我很享受打球。」
歐秋阿。（美聯社）
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