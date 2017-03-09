經典賽》南韓二連敗出局 金賢洙嘆：棒球不是件簡單事

金賢洙。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕南韓隊在經典賽A組預賽吞下2連敗，加上昨天台灣隊敗北，確定無法晉級次輪。因球團因素而無法接受徵召的金鶯韓籍選手金賢洙，他表示棒球不是件簡單事，意外總是會發生。

媒體問到南韓隊遭淘汰一事，金賢洙表示，他很想與南韓隊友一起奮戰，「棒球就不是件簡單事，意外總是會發生。」他說，「你必須接受這一切，並繼續向前。棒球不是簡單事，永遠不簡單。」

而投入大聯盟春訓的金賢洙，目前在熱身賽25個打數有7支安打、3分打點，打擊率2成80，比起去年春訓前22打數無安打的困境，可說是擁有不錯的表現。金鶯教頭休瓦特（Buck Showalter）說，他不可能一直都是「0」，認為金賢洙打擊有機會在今年變得更好。

金賢洙。（資料照，記者王藝菘攝）