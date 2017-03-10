NBA》勇士陷低潮龍頭恐不保 柯爾：不強求第一

柯爾（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在主力球員杜蘭特（Kevin Durant）受傷後，球隊每況愈下，近5場比賽就輸了3場，目前戰績與西部第2的馬刺僅剩1.5場勝差，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，不會要求勇士一定要保持第一。

在例行賽排名第一的隊伍將會在季後賽挑戰排名第8的球隊，第2名則是對上第7名，以此類推。而在7場比賽中，排名較高的球隊也能獲得4次在主場打球的機會，因此各球隊都努力爭取例行賽排名。

而勇士在缺少四屆得分王杜蘭特後，戰績節節敗退，龍頭地位可能不保，不過柯爾並不強求例行賽第一的寶座。「我們現在還是第一種子，但我不會強求球員保持第一，我們還得顧及後續的比賽，並過完這個禮拜。」

勇士將在明天對上西部第11的灰狼，星期天則是將與緊追在後的馬刺對決，勇士目前戰績為52勝12敗。

勇士昨日以86：99敗給塞爾提克。（今日美國）