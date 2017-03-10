高球》Valspar錦標賽第1回合 潘政琮73桿並列98

潘政琮。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Valspar錦標賽今天打完第1回合，台灣好手潘政琮以73桿完賽，暫時並列98名。

這場比賽在佛羅里達州舉行，第1回合開賽時間因為現場大霧而延誤，戰至當地時間天黑無法全數完賽，場上還有19人要等到台灣時間今晚進行補賽。

已經打完第1回合的潘政琮，前14洞博蒂、柏忌各打兩個，維持平盤。可惜第15洞4桿洞開球稍稍偏右，掉進水障礙區，罰桿之後花了4桿攻上果嶺，兩推吞下雙柏忌，他就以高於標準桿2桿的73桿完賽，暫時並列98名。

目前領先選手是美國的赫曼，他打下9個博蒂、無柏忌的62桿，差1桿未能追平比賽紀錄。赫曼原本不在這場比賽的參賽名單裡，二月底他打了 Seminole配對賽，當時與他同組的企業家魏奇（Jack Welch）看著他幾乎每1洞都有好球出現，覺得很奇怪，這位好手怎麼沒機會打Valspar錦標賽。於是在魏奇推荐下，赫曼投入這場比賽，也在第1回合打出好成績。

美國選手韓利和瑞典的史坦森今天都以64桿完賽，暫時並列第2。史坦森在大樹林立狹窄的球道，靠著拿手的鐵桿開球，穩定地打出7個博蒂、無柏忌的好球，將是接下來3天競爭冠軍的重點人物之一。

美國選手赫曼。（資料照，法新社）