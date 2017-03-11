羽球》戴資穎晉全英四強保分成功 坐穩球后寶座

戴資穎挺進全英公開賽四強。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界羽壇球后戴資穎今天凌晨在全英公開賽女單八強，以21：14、21：10力挫里約奧運銀牌、印度宿敵辛都，連三年挺進四強，也確定繼續坐穩球后寶座。

面對世界排名第6的辛都，戴資穎此役前握有5勝3負優勢，兩人首局前半段打得糾結，小戴一度居7：10落後，隨後連下4分，首次技術暫停前來到11：10領先，辛都失誤連連，掛網、出界接連掉分，讓小戴率先出現局末點，回擊一記過網壓線球遭判界外，小戴提出鷹眼挑戰成功，先以21：14拿下首局。

戴資穎次局前半段取得11：5領先，逐漸拉開勝分差，小戴一記長球落在線邊，線審當下喊出界，讓她提出挑戰，再度成功，來到18：10絕對領先，最終小戴以一記漂亮殺球結束比賽，連三年挺進四強，下一輪將面對南韓成池鉉、印度賽娜的勝方。

戴資穎與世界第二的瑪琳去年全英賽都在四強止步，兩人目前積分相差9147分，挺進到四強的小戴保分成功，即使瑪琳在此封后，獲得11000積分，扣掉去年7700分，相加後也無法超越小戴。