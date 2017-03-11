MLB》李振昌登板解決兩名打者 持續無失分

2017/03/11 11:01

李振昌今登板仍維持無失分。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕效力洛磯的旅美投手李振昌今天在與紅人一戰中登板，主投0.2局，投出一次保送，沒有失分，防禦率仍維持0。

3局下半1出局後，李振昌登板接替先發的馬格茲（German Marquez），一上場先讓雷朋（Ryan Raburn）敲出滾地球出局，雖然接著投出保送，還發生暴投讓跑者上到得點圈，但李振昌隨後讓對手敲出滾地球出局，化解危機後退場。

總計李振昌主投0.2局，投出1保送，沒被敲安也無失分，前5局打完紅人仍以4：3暫時領先。

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