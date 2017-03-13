拳擊》梅威瑟、UFC冠軍世紀對決 日期確定啦！
2017/03/13 11:00
梅威瑟昨宣布復出。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕前拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）與UFC冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）世紀對決遲遲喬不攏，直到昨天梅威瑟宣布復出，並將在6月與麥葛雷格一較高下，比賽將於6/10舉行。
近四個月來因為雙方及UFC總裁懷特（Dana White）價碼有出入而遲遲沒有進展，這次雖然三方都還沒有任何正式協議，但從梅威瑟復出可以知道這場對決是一定會開打的，而麥葛雷格最近因為未婚妻將在5月生下他們的第一個孩子而休兵中。
先前梅威瑟及麥葛雷格先後開出1億美元（約台幣31億）出場費，而UFC總裁懷特（Dana White）開出了各2500萬美元（約新台幣8億元）的價碼，三方並未達成共識，梅威瑟甚至嘲諷麥葛雷格並不值這個價碼，比賽還沒開打就話題性十足。
麥葛雷格。（資料照，法新社）
相關新聞
- 拳擊》不敗拳王梅威瑟復出 6月與UFC巨星對決
- 拳擊》邁向職業化 台灣拳王將進軍國際擂台
- 拳擊》世紀對決喬不攏 前拳王梅威瑟開砲
- 拳擊》拳王梅威瑟與UFC冠軍世紀對決 老闆開價了
- 拳擊》拳王泰森、梅威瑟收徒弟 竟是幫歌手爭風吃醋
推薦新聞
-
經典賽》旅台就是神？12名中職洋投接棒登場2017/03/13 10:31
-
經典賽》美國3轟無懸念 8：0完封加拿大2017/03/13 10:10
-
經典賽》嚇壞多明尼加 哥倫比亞：我們差點震撼全世界2017/03/13 09:36
-
MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）2017/03/13 09:35
-
網球》詹詠然聯手辛吉絲 直落二勇闖女雙8強2017/03/13 09:27