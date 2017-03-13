拳擊》梅威瑟、UFC冠軍世紀對決 日期確定啦！

梅威瑟昨宣布復出。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕前拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）與UFC冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）世紀對決遲遲喬不攏，直到昨天梅威瑟宣布復出，並將在6月與麥葛雷格一較高下，比賽將於6/10舉行。

近四個月來因為雙方及UFC總裁懷特（Dana White）價碼有出入而遲遲沒有進展，這次雖然三方都還沒有任何正式協議，但從梅威瑟復出可以知道這場對決是一定會開打的，而麥葛雷格最近因為未婚妻將在5月生下他們的第一個孩子而休兵中。

先前梅威瑟及麥葛雷格先後開出1億美元（約台幣31億）出場費，而UFC總裁懷特（Dana White）開出了各2500萬美元（約新台幣8億元）的價碼，三方並未達成共識，梅威瑟甚至嘲諷麥葛雷格並不值這個價碼，比賽還沒開打就話題性十足。

麥葛雷格。（資料照，法新社）