中職》台日對抗賽後 王溢正持續調整拚開季
2017/03/13 16:23
王溢正（左）和陳傑憲（右）。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊王溢正、統一獅隊陳傑憲2位球星，今參與瑞士錶商泰格豪雅贊助中職記者會，兩位曾參加今年台日對抗賽的球星，聊到台日賽經驗，王溢正也談到近況。
王溢正說，看得出日本隊就是做好自己該做的工作，中職打者進步很多，包括他自己在內的投手群也要更進步。王溢正說，台日賽時他調整還沒到最好，今年調整進度比較快，最近熱身賽狀況都不錯，目前正積極備戰開季。
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