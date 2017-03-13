WSBL》中華電信大逆轉 季後賽首輪聽牌
2017/03/13 21:54
電信逆轉勝。（記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／板橋報導〕第12季WSBL季後賽首輪今於板橋體育場點燃戰火，兵源不足、僅八人應戰的中華電信上演精彩的逆轉秀，末節陳晏宇和王俐云分別豪取14和13分，助電信單節轟下31分，終場69：63擊敗台元，在三戰兩勝的系列賽取得1：0的領先。
電信第二節進攻當機僅得8分，一度落後達13分，總教練柯孟儀認為關鍵在於防守，她說，開賽球員缺乏自信，攻守都綁手綁腳，下半場全隊加強防守，尤其末節製造對方7次犯規，我們在罰球線上進帳10分，成為勝負的分水嶺。
台元例行賽最後8戰苦吞7敗，季後賽首戰僅打半場好球，第二節在陣中得分后吳盈潔攻下9分的帶領下，打出20：8的攻勢，上半場取得雙位數的領先，無奈末節崩盤，面臨淘汰邊緣。
本季WSBL季後賽制度變革，首輪從一場決勝負改為三戰兩勝，柯孟儀認為，賽制改變對於人力不足的電信是劣勢，是老天給我們的考驗。
電信陳晏宇上籃得分。（記者林正堃攝）
電信王俐云。（記者林正堃攝）
台元吳盈潔上籃得分。（記者林正堃攝）
國泰人壽今晚則靠著下半場掌握籃板球帶起攻勢，拉開領先差距，第四節一舉將領先突破20分關卡，終場70：51輕鬆獲勝，鄭伊秀與陳鈺君各攻得12分最多。
第12季WSBL四強準決賽第二戰將於15日繼續在新北市板橋體育館進行，晚間6點台元出戰中華電信、晚間7點40分台電出戰國泰人壽，國泰與中華電信握有聽牌優勢，再拿一勝即可取得冠軍戰門票。
國泰鄭伊秀上籃得分。（記者林正堃攝）
國泰陳鈺君強攻籃下。（記者林正堃攝）
台電林紀妏奮力搶球。（記者林正堃攝）
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