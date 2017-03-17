國際賽權利和義務 楊培宏盼定義清楚

中信兄弟領隊楊培宏。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕棒協同意讓出部分賽事的主導權，包括經典賽、世界12強棒球賽和奧運這3個一級國際賽事，今後組、訓、賽由中職全權負責。稍早中職聯盟發表聲明，並表示已敲定常務理事會於近期內舉行，進一步討論相關議題。

對此，中信兄弟領隊楊培宏表示，未來國際賽事如何分級?一級國際賽事組訓賽和主辦賽事的單位是否相同?這些都需定義清楚，相關單位必須坐下來好好談，這要經過長期協調，現階段聯盟內部也要經過協商才能達成共識。

楊培宏強調，在聯盟內部協商達成共識前，以球團立場，就是盡量配合國家政策和決定，國際賽事分級和主導權等議題，最終都必須由政府仲裁。