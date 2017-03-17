奧運》一次決定兩屆主辦國？奧會主席將修改規則

奧會主席巴赫。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運已在籌辦中，而對於2024年奧運主辦國僅剩巴黎及洛杉磯兩都競爭，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「檯面上的都是選擇。」似乎暗示2024年將由洛杉磯主辦，而2028年奧運會給巴黎主辦。

巴赫表示已經要求四位副主席對於奧運城市的決選過程做一些修正，以及希望能一次決定兩屆主辦國，將在七月報告，最後投票時間將於今年九月在秘魯首都利馬舉行，並同時公布。巴赫說道：「目前這兩座城市皆為非常符合標準的候選城市，我們已經成立四人小組著手提案，將會送交國際奧委會及各會員國。」

洛杉磯及巴黎將在瑞士進行報告來爭取2024奧運主辦國資格，通常主辦城市會在賽事舉行的七年前敲定，與國際奧會舉行一連串完整的會議，才能改變規則，一次敲定兩年奧運主辦國。