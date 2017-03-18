經典賽》頭號戰犯、K暈衛冕軍 這些中職洋投的表現是…
部分跟中職有關係的投手在經典賽發光發熱，部分則是成為球隊戰犯。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽有12名跟中職有關係的洋投，僅剩荷蘭、波多黎各6投還有出賽機會。回顧這些中職洋投的表現，荷蘭獲得3勝受益最大；義大利則是爆得最慘。
截至17日為止，荷蘭的4名中職洋投們表現精采，合計貢獻24.2局，防禦率只有2.97，戰績3勝1敗；波多黎各的2投合計貢獻3.1局，防禦率2.90，其中羅曼在8強複賽對衛冕軍多明尼加先發2.1局，飆出3K僅失1分，助隊旗開得勝。
已遭淘汰的組合，澳洲3投貢獻3.1局無失分、加拿大力猛出賽1場2局無失分；義大利2投2.2局防禦率高達32.7，新球季將效力統一獅的狄馬克最慘，0.1局狂掉6分，吞下的敗仗就是最關鍵的加賽。
晉級組
●荷蘭 晉級4強
柯德曼（2007年統一）
1場 0勝1敗 1局 0K 防禦率27.00
威爾（2007年誠泰）
3場 1勝0敗 8.2局 1K 防禦率1.04
馬帝斯（2014年統一）
4場 1勝0敗 6局 2K 防禦率1.50
吉爾（2016年統一）
2場 1勝0敗 9局 9K 防禦率3
●波多黎各 複賽激戰中
米吉亞（2013年兄弟、2014年桃猿）
1場 1局 2K 防禦率0
羅曼（2010-11年兄弟、2016年桃猿）
1場 2.1局 3K 防禦率3.86
淘汰組
●義大利 預賽淘汰
席瓦（2004年誠泰）
3場 2.1局 0K 防禦率15.43
狄馬克（2017年統一）
3場 0.1局 0勝1敗 0K 防禦率108
●澳洲 預賽淘汰
彼得（2003年太陽）
1場 2局 3K 防禦率0
史密斯（2015年義大）
1場 0.1局 1K 防禦率0
索爾（2016年桃猿）
1場 1局 0K 防禦率0
●加拿大 預賽淘汰
力猛（2016年義大、2017年富邦）
1場 2局 0K 防禦率0
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