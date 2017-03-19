中職》猴子穿新衣 Lamigo新球季戰袍改款

Lamigo桃猿隊改款球衣。（Lamigo桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊的主場球衣以及客場球衣自2011年問世之後至今已6年，也為Lamigo拿下3座總冠軍，這套球衣將卸下階段性任務，由更成熟洗鍊的風格接續每一個階段。

新的隊徽及主場視覺都朝白藍金方向微調，超級霸的桃猿搭配英文徽標的隊徽仍是設計主軸，新款隊徽展現了更成熟的線條，展現出氣勢及捨我其誰的球場態度。

Lamigo桃猿隊改款球衣。（Lamigo桃猿提供）

主客場球衣都搭配上與球衣呼應的調和藍帽，帽徽設計以「LM」呈現順弧流線感，讓整體造型更為簡單大方，而且主、客場皆著用，更迅捷俐落。

Lamigo桃猿隊改款球衣。（Lamigo桃猿提供）

原主場白球服則預計在4月1日（六）穿著登場進行最後一戰，以清爽的白色底融入黑藍紅三色線條為主的球衣將走入歷史，屆時接受全猿主場的喝采與致敬，新球衣定於4月2日（日）正式在主場亮相，新的客場球服另行公布並於四月客場時登場應戰。

Lamigo桃猿隊改款球衣。（Lamigo桃猿提供）