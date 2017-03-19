經典賽》開轟又阻殺 波多黎各鐵捕莫里納獲複賽MVP
2017/03/19 22:16
莫里納。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽F組，波多黎各以三連勝之姿晉級，本屆經典賽六連勝，官方選出這組的最有價值球員是當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）。
包含預賽在內，莫里納在這次經典賽出賽4場，17打數揮出6支安打，包含兩轟，總共有6分打點、跑回4分，打擊率為3成53。
其中，莫里納在面對多明尼加之役表現出色，4打數2安打、2打點，包含1發全壘打，在第8局以精準傳球刺殺多明尼加重砲克魯茲（Nelson Cruz）的盜壘，莫里納這記完美刺殺只花了1.87秒，這成績在去年可排在全大聯盟第18名；面對美國之戰，莫里納也有4打數1安1打得好表現。
四強戰將在21日起開打，波多黎各將在當天台灣時間上午9點面對荷蘭隊。
莫里納。（法新社）
莫里納。（法新社）
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