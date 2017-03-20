網球》邁阿密公開賽 球王穆雷、喬帥都不打

穆雷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP積分1000的邁阿密公開賽將在本周開打，世界球王穆雷（Andy Murray）日前宣布因為右手肘受傷不參加；世界第2的喬科維奇（Novak Djokovic）隨後也宣布肘傷纏身而退出；今年連拿兩冠的法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）也在臉書發文公布因為迎接將出生的孩子不參加邁阿密公開賽。

邁阿密公開賽2009、2003年的冠軍穆雷今年狀況浮浮沉沉，先是在卡達公開賽決賽中敗給喬帥，又在澳網16強遭大茲維列夫（Mischa Zverev）拍落，直到本月初杜拜網球錦標賽才拿下今年第一冠，而剛落幕的印地安泉公開賽也爆冷在次輪就出局，很有可能是肘傷導致。

前三年的衛冕冠軍喬科維奇，今天在臉書上寫道：「我有一則讓人失望的消息要告訴大家，因為肘傷，我的醫生建議我不要參加邁阿密公開賽，我無法在今年挑戰繼續衛冕了，我會盡快治療回到球場。」

而松加也在臉書上用法文公布因為一件「好的事情」無法參加邁阿密公開賽，並hashtag「baby coming soon」，暗示著將迎接新生兒的消息。

喬科維奇。（歐新社）





松加。（法新社）