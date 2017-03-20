中職》馮勝賢接秘書長 要以棒球人經驗讓環境更好
2017/03/20 17:03
中職新任秘書長馮勝賢（左）和副秘書長許彥輝。（記者吳清正攝）
〔記者吳清正／台北報導〕前兄弟象馮勝賢今天接任中職秘書長，成為職棒球員出身的第一人，馮勝賢表示，要以棒球人的專長，讓台灣棒球大環境變得更好。
馮勝賢表示，從來沒有想過會接任中職秘書長，而接受挑戰的主因，是希望以棒球人的經驗，讓環境可以更好，也以自身的例子，讓球員了解，退役後不是只能當教練，只要不斷充實自己，路可以無限寬廣。
馮勝賢表示，從少棒起多次參加國際賽，也擔任過選訓委員，對於國家隊的需求有切身的了解，知道問題在那裡，希望讓國家隊的組、訓、賽更方面更完善，國手獲得更好的照顧。
今年經典賽台灣隊3連敗，投手戰力不足被認為是主因，馮勝賢表示，他目前正攻讀競技教練科學研究所，希望在球員的訓練模式和訓練環境方面，也能盡一己之力，此外，和球員工會、基層也會有更密切的連結，更全面地改善棒球環境。
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