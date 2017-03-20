中職》力挺Frankie？高國輝：比大義可愛（影音）
2017/03/20 18:36
富邦悍將吉祥物Frankie。（記者廖振輝攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天記者會公布新球季球衣、吉祥物和啦啦隊，走秀壓軸的隊長高國輝大讚球團設計，盼能帶動中職其他球隊，對於新吉祥物Frankie更笑稱「可能比大義可愛吧」。
有過走秀經驗，高國輝坦言難免有點緊張，富邦悍將砸重金設計，新球衣改用新材質，高國輝說，滿肯定球團作法，希望能帶動中職所有球隊都能這樣做。被問及對新吉祥物Frankie的看法，高國輝說，「設計方面滿可愛的，可能比大義可愛吧？希望今年富邦球迷能喜歡富邦悍將新的吉祥物Frankie。」
連續3年蟬聯全壘打王，高國輝昨和富邦簽下2年複數年合約，月薪65萬，高國輝表示，很感謝球隊的肯定，以及對所有選手的肯定，「希望所有選手都能打出更好成績，也能帶動中職薪資全面提升，對環境是很棒的事情。」
高國輝表示，希望能幫助球隊打到總冠軍，這是給自己最大的目標，開幕戰在即，他也期許當天能表現好，「我覺得狀況還沒有很好，還有幾天，希望自己在開幕戰那天能表現很好。」
富邦悍將隊長高國輝。（記者廖振輝攝）
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