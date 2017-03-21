郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...

郭泰源女兒郭思瑜透露，爸爸在國外生病一直不讓她們知道，只說小感冒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊參加經典賽，拿到三連敗的難看戰績，總教練郭泰源一度成為眾矢之的，他的女兒郭思瑜還在臉書發文，希望大家別再罵了。有媒體報導，郭泰源在賽後沒多久就因急性A型肝炎住進台大醫院，住了5天昨才出院，郭泰源的妻子張瓊姿證實此消息，昨天郭總出院後，一家4口和張瓊姿的姊妹們外出用餐團聚。

郭泰源一家被《蘋果日報》拍到在忠孝東路的涮羊肉餐廳用餐，他皺眉不願和記者多談。女兒郭思瑜透露，爸爸在國外生病卻不讓她們知道，只說小感冒，聽到爸爸和友人聊天，才知道他在日韓時就相當不舒服，原本還想回台灣治療。談到日前她在臉書發文護父，她表示沒有什麼比家人的健康更重要，是出於一個女兒對爸爸的心情。

張瓊姿則說，郭泰源擔任總教練後，國內外奔波，幾乎3個月沒放假，但他帶隊無法休息，一直忍耐著。球隊經理和隊友傳簡訊給女兒，要他回國檢查，郭總10日回台灣那天，眼黃臉黑，郭思瑜和妹妹到機場就直接把老爸送到台大醫院，張瓊姿已掛好門診，就醫抽血發現郭總膽紅素嚴重超標，是急性A型肝炎，嚴重的話會造成猛爆性肝炎。她說，郭泰源上星期三才住院，昨天出院時，膽紅素仍有4仍超標，但郭想回家休養，且昨天又是他55歲生日，想跟家人團聚。

張瓊姿說，她不想公開郭泰源生病，以免又有酸民攻擊，但他為了棒球，連健康都賠上，希望大家別再罵了。