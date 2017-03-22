NBA》林書豪缺陣沒差 羅培茲率籃網絕殺活塞

羅培茲絕殺活塞當英雄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天因傷缺陣未出賽，但籃網眾將還是相當爭氣，靠著當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）終場前的壓哨跳投命中，以98：96氣走活塞，籃網取得近10戰中的第4勝。

羅培茲今天手感相當好，全場24投13中拿下29分、7籃板，頂替林書豪先發的汀維迪（Spencer Dinwiddie）獲30分鐘的上場時間，攻下10分、8籃板、4助攻。

活塞上半場雖然落後，但在第4節上演反撲，莫里斯（Marcus Morris）單節進帳10分力挽狂瀾，一度幫助球隊扳平籃網，但仍被籃網羅培茲完成絕殺。

活塞以小前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）表現最佳，拿下24分，當家中鋒卓蒙德（Andre Drummond）13分、17籃板，後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則有19分。

活塞吞敗後，目前落後東部排名第8的公鹿達2場勝差，他們下一戰將對上近況同樣不佳的公牛。