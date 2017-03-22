NBA》林書豪缺陣沒差 羅培茲率籃網絕殺活塞
2017/03/22 12:30
羅培茲絕殺活塞當英雄。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天因傷缺陣未出賽，但籃網眾將還是相當爭氣，靠著當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）終場前的壓哨跳投命中，以98：96氣走活塞，籃網取得近10戰中的第4勝。
羅培茲今天手感相當好，全場24投13中拿下29分、7籃板，頂替林書豪先發的汀維迪（Spencer Dinwiddie）獲30分鐘的上場時間，攻下10分、8籃板、4助攻。
活塞上半場雖然落後，但在第4節上演反撲，莫里斯（Marcus Morris）單節進帳10分力挽狂瀾，一度幫助球隊扳平籃網，但仍被籃網羅培茲完成絕殺。
活塞以小前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）表現最佳，拿下24分，當家中鋒卓蒙德（Andre Drummond）13分、17籃板，後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則有19分。
活塞吞敗後，目前落後東部排名第8的公鹿達2場勝差，他們下一戰將對上近況同樣不佳的公牛。
相關新聞
- NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
- NBA》恩比德手術時間未定 何時復出成未知數
- NBA》柯瑞17分力壓弟弟 勇士又寫新紀錄
- NBA》加入反輪休行列 湯普森老爸：打82場比賽不難
- NBA》卡特寶刀未老 Logo shot、灌籃樣樣行（影音）
推薦新聞
-
經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K登MLB官網（影音）2017/03/22 13:34
-
NBA》拓荒者末節熄火 3分之差不敵公鹿2017/03/22 12:52
-
經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰2017/03/22 12:22
-
NBA》恩比德手術時間未定 何時復出成未知數2017/03/22 12:03
-
台聯青年軍呼籲：「以台灣之名參加東京奧運」2017/03/22 11:22