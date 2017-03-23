NBA》林書豪也有份！已逾150球員收到特製馬鈴薯
2017/03/23 22:34
林書豪收到專屬馬鈴薯。（取自籃網推特）
〔記者陳人齊／綜合報導〕NBA最近吹起一股馬鈴薯風潮，包含小牛球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）、勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）等人都相繼收到專屬馬鈴薯，最近這股風潮吹到籃網，當家控衛林書豪也收到馬鈴薯做紀念。
籃網推特今天貼出林書豪收到的馬鈴薯照片，上方貼著林書豪的彩色照片，還寫著一串文字鼓勵他：「灣區代表繼續加油，林書豪！」
這股風潮最早是從諾威斯基開始，日前他收到馬鈴薯，上方印有他的彩色圖樣，諾威斯基收到後開心的在推特上分享，並表示：「不管是誰送的馬鈴薯，我都謝謝你！」
諾威斯基的馬鈴薯開啟NBA的流行。（取自推特）
過幾天杜蘭特也收到類似的馬鈴薯禮物，籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）在得知這股流行後，也表示想收到一顆馬鈴薯。據美國媒體統計，聯盟中已有超過150位球員收到專屬馬鈴薯禮物，而《USA Today》指出，這些馬鈴薯其實是來自一家叫做《Potato Parcel》的快遞公司，該公司提供客製化的馬鈴薯，並快遞給客戶指定的人傳遞心意，因此這股馬鈴薯風潮很可能是一場行銷大戲。
林書豪收到專屬馬鈴薯。（取自籃網推特）
杜藍特的馬鈴薯。（取自推特）
公牛眾將也得到馬鈴薯。（取自推特）
熱火懷特塞德的馬鈴薯。（取自推特）
溜馬C.J.邁爾斯的專屬馬鈴薯。（取自推特）
灰熊小加索的專屬馬鈴薯。（取自推特）
灰熊小加索的專屬馬鈴薯。（取自推特）
湖人尼克楊也收到專屬馬鈴薯。（取自推特）
相關新聞
- NBA》籃網明戰太陽挑戰二連勝 林書豪有望復出
- NBA》離隊說真話 詹寧斯：無法理解尼克在幹嘛
- NBA》杜蘭特回歸在即 勇士盼他到季後賽復出
- NBA》主場優勢不再明顯？ ESPN作家：多虧交友App
- NBA》大三元附帶完美命中率 魏少表現寫聯盟新頁
推薦新聞
-
NBA》無視詹皇動怒 新秀爸：警告啥？2017/03/23 22:39
-
全國國中乙組聯賽 新竹市培英國中奪竹市首座女冠2017/03/23 22:24
-
世足資格賽中國1分勝韓 賽前噓國歌恐受罰2017/03/23 22:14
-
經典賽》3連敗太傷 台灣棒球將不再世界第42017/03/23 20:41
-
中職和經典賽比賽用球彈性 葉總觀察剖析2017/03/23 18:34