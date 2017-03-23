NBA》林書豪也有份！已逾150球員收到特製馬鈴薯

林書豪收到專屬馬鈴薯。（取自籃網推特）

〔記者陳人齊／綜合報導〕NBA最近吹起一股馬鈴薯風潮，包含小牛球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）、勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）等人都相繼收到專屬馬鈴薯，最近這股風潮吹到籃網，當家控衛林書豪也收到馬鈴薯做紀念。

籃網推特今天貼出林書豪收到的馬鈴薯照片，上方貼著林書豪的彩色照片，還寫著一串文字鼓勵他：「灣區代表繼續加油，林書豪！」

這股風潮最早是從諾威斯基開始，日前他收到馬鈴薯，上方印有他的彩色圖樣，諾威斯基收到後開心的在推特上分享，並表示：「不管是誰送的馬鈴薯，我都謝謝你！」

諾威斯基的馬鈴薯開啟NBA的流行。（取自推特）

過幾天杜蘭特也收到類似的馬鈴薯禮物，籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）在得知這股流行後，也表示想收到一顆馬鈴薯。據美國媒體統計，聯盟中已有超過150位球員收到專屬馬鈴薯禮物，而《USA Today》指出，這些馬鈴薯其實是來自一家叫做《Potato Parcel》的快遞公司，該公司提供客製化的馬鈴薯，並快遞給客戶指定的人傳遞心意，因此這股馬鈴薯風潮很可能是一場行銷大戲。

林書豪收到專屬馬鈴薯。（取自籃網推特）

杜藍特的馬鈴薯。（取自推特）

公牛眾將也得到馬鈴薯。（取自推特）

熱火懷特塞德的馬鈴薯。（取自推特）

溜馬C.J.邁爾斯的專屬馬鈴薯。（取自推特）

灰熊小加索的專屬馬鈴薯。（取自推特）

灰熊小加索的專屬馬鈴薯。（取自推特）

湖人尼克楊也收到專屬馬鈴薯。（取自推特）