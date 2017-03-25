LPGA起亞菁英賽》錢珮芸第二回合飆全場最佳66桿 衝上並列第8

起亞菁英賽第2回合，錢珮芸打出66桿。（錢珮芸提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將錢珮芸今天在南加州舉行的LPGA起亞菁英賽第2回合，飆出7個博蒂、1個柏忌，以全場最佳66桿完賽，總計139桿衝上並列第8。美國資深名將克兒則以135桿獨居首席。

錢珮芸今天從第10洞出發，後9洞抓3隻小鳥，回到前9洞又有4個博蒂進帳，只在最後1洞第9洞吞下唯一柏忌。錢珮芸表示，這回合一開始在第10洞兩桿就攻上果嶺，兩推抓到博蒂，讓自己信心大增，加上今天有很多朋友到場幫她加油，打起來心情跟前幾場不太一樣。66桿也是錢珮芸進入LPGA之後的個人新低紀錄。

同場出賽的龔怡萍，這回合繳出75桿，總計145桿剛好跨過晉級門檻。曾雅妮和徐薇淩都是147桿，李旻151桿，程思嘉162桿，4人都無法打進決賽。

原本並列領先的克兒，第2回合以69桿作收，總計135桿，仍居首位。馬汀花了70桿，以136桿和南韓李美林並列第2。另外4名選手同以138桿暫時並列第4。

起亞菁英賽第2回合，錢珮芸推桿手感不錯，打出全場最佳的66桿。（錢珮芸提供）

起亞菁英賽第2回合，錢珮芸上升到並列第4。（錢珮芸提供）