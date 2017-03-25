日職》松坂大輔回來了！狂飆7局無安打比賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀松坂大輔今天熱身賽戰廣島，先發7局沒被敲任何安打，飆出6次三振，攜手其他2名投手演出無安打比賽，1：0完封廣島，勇奪勝投的松坂強勢問鼎開季先發輪值。

松坂大輔此役最快球速142公里，搭配滑球、卡特球與噴射球等球種，5局到6局間連飆4次三振，3局到7局更是連續解決14名打者，表現相當亮眼，此役總計投102球，7局沒有被敲安打，6次三振2次保送，沒有失分。熱身賽總計出賽4場，防禦率僅2.95。

松坂7局退場後，隊友在下半局反攻，川島慶三在2壘有人代打擊出適時安打，幫助軟銀突破僵局，8局起接替的後援投手五十嵐亮太、沙法提（Dennis Sarfate）合力演出6上6下，攜手松坂完成無安打比賽。