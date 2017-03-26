MLB》洋基菜鳥太狂 轟破11年來新紀錄

柏德有機會擔任洋基的中心棒次。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕春訓接近尾聲，「邪惡帝國」洋基陣中的24歲小將柏德（Greg Bird）被看好能在新球季有著突破性的表現。

柏德是春訓全隊打擊最火燙的球員，累積4成44打擊率、7發全壘打，是洋基近11年來春訓全壘打產量最高的球員。

此外他春訓的長打率是破表的1.111，上壘率也高達5成28，就連總教練吉拉迪（Joe Girardi）都對他今年的表現相當期待，他說：「我想他今年會帶給我們很大的幫助，他有擔任中心棒次的實力。」

柏德去年因傷缺席，他在2015年登上大聯盟後便嶄露出長打實力，46場出賽就敲出11支長打，累積2成61打擊率、31分打點，今年開幕戰有機會以先發一壘手之姿登場。