NBA》護目鏡隨手扔 詹皇差點丟到巫師二哥（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士大帝詹姆斯（LeBron James）今天帶傷上陣，由於前一戰被對手戳傷眼睛，今天比賽一開始詹皇還戴著護目鏡打球，不過他似乎無法適應，沒多久就將眼鏡摘下，只是他在丟棄護目鏡的過程中，卻差點擊中巫師球星畢爾（Bradley Beal）。

首節開打8分半鐘，詹姆斯在一波進攻結束後將護目鏡摘下隨手一扔，但他沒注意到場上的狀況，差點丟到巫師球星畢爾，還好畢爾反應相當快，隨後錯愕的看著詹姆斯，將腳邊的護目鏡丟到場外。

最終巫師以127：115大勝騎士，畢爾全場攻下27分，表現比下只有24分的詹皇。