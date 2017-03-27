林書豪19分射老鷹 籃網近4戰3勝
2017/03/27 04:36
〔中央社〕NBA布魯克林籃網今天在台裔球星林書豪19分與羅培茲23分的帶領下，於客場以107比92射下亞特蘭大老鷹，送給人手短缺的老鷹7連敗，籃網則是近4戰取得3勝。
ESPN報導，林書豪上場28分鐘，投籃15投7中，三分線外5投1中，罰球4次俱中，拿下全隊次高的19分，外加8次助攻、4個籃板與2次抄截。
中鋒羅培茲（Brook Lopez）今天在終場前不到5分鐘於10呎外跳投破網，成為籃網史上投籃命中次數最多的球員，超越苦工大前鋒威廉斯（Buck Williams）。
籃網本季至今戰績16勝57敗，仍在全聯盟敬陪末座，不過3月打出7勝8敗，勝率近50%。
老鷹除了明星球員米爾塞普（Paul Millsap）因膝蓋緊繃連5場缺賽外，另兩名好手貝茲摩（Kent Bazemore）和塞福羅薩（Thabo Sefolosha）也因傷無法披掛上陣。
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